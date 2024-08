Massiver Hackerangriff: Wirbel um angeblich positive Dopingrpobe bei Robert Lewandowski und Iga Swiatek

Hackangriff ein Fake? Polnische Behörden ermitteln bereits

Dementsprechend äußerte sich auch die Polada nach der Bekanntgabe der vermeintlichen Leaks. "Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich bei dem Angriff um die Aktion einer Gruppe handelt, die von den Diensten eines feindlichen Staates unterstützt wird", heißt es in einem Statement. Vermutungen, dass es sich um einen Angriff aus Russland oder Belarus handelt, liegen nahe. Untersuchungen der Agentur selbst und der Polizei sowie diverser Ämter laufen bereits.

Außerdem wurde die Website der Polada lahmgelegt, der Hackangriff wurde zudem im Vorfeld auf einem dubiosen Telegram-Kanal angekündigt. Dieser wird mit russischen Desinformationskampagnen in Verbindung gebracht.

So schrieben die Hacker in der vergangenen Woche auf besagtem Kanal: "Am Vorabend der Olympischen Spiele 2024 waren wir ungeladene Gäste bei der polnischen Antidoping-Agentur. Es hat uns so gut gefallen, dass wir beschlossen, etwas länger zu bleiben und uns die gesamte Datenbank genauer anzusehen. Und gemäß alter Tradition geben wir sie auch unseren treuen Abonnenten zum Lesen weiter."

Nun bleibt abzuwarten, was die Untersuchungen der polnischen Behörden ergeben. Bis dahin gilt für alle betroffenen Athletinnen und Athleten die Unschuldsvermutung.