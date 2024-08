Besondere Ehre: DFB-Star wird Namensgeber und Ehrenpate für Zwergflusspferd

© getty

Für Rüdiger ist die Patenschaft kein Lippenbekenntnis, sondern eine Verpflichtung zum Einsatz für Artenschutz. Bedroht durch den Menschen kommen Zwergflusspferde nur noch in wenigen Ländern Afrikas vor. Eines davon ist Sierra Leone, die Heimat der Mutter des Fußballers. Rüdiger besitzt neben der deutschen die Staatsbürgerschaft des westafrikanischen Staates und ist seit 2022 dessen Fußballbotschafter.

"Ich wusste nicht, dass es in Westafrika nur noch weniger als 2.500 ausgewachsene Zwergflusspferde gibt. Es wäre wirklich traurig, wenn diese fantastischen Tiere bald für immer von unserem Planeten verschwunden wären", wird Rüdiger auf der Seite des Berliner Zoos zitiert. "Als Botschafter für den Artenschutz setzen die kleine Toni und ich uns deshalb gemeinsam für die bedrohten Lebensräume der Zwerghippos ein."

Am Donnerstag (15. August) wird Flusspferd Toni erstmals für Besucher auf der Außenanlage des Zoos zu sehen sein. Fußball-Star Toni, der am Mittwochabend mit Real Madrid um den europäischen Supercup spielte, bestreitet das erste Ligaspiel der Saison am Sonntagabend bei RCD Mallorca.