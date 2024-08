"Er hat sich auf Floskeln spezialisiert": Deftige Abrechnung mit Jürgen Klinsmann von ehemaligem USA-Spieler

Gegenüber der englischen Zeitung Daily Mail sagte Howard über Klinsmann: "Ich war vor, während und nach seiner Amtszeit dabei. Ich habe 15 Jahre in der Nationalmannschaft verbracht und kann mich an keine Zeit erinnern, in der es eine größere Kluft zwischen den Spielern und dem Trainer gab als unter Jürgen."

Der einstige Keeper weiter: "Er organisierte eine Menge Mannschaftsausflüge. Er hat sich auf Floskeln und philosophische Rhetorik spezialisiert. Aber es gab null Fußball. Wir waren in Versailles, wir waren beim Denkmal des 11. September, wir haben Bootsfahrten gemacht. Er zwang uns, in der Mittagspause die Nationalhymne zu singen. Er diktierte, wann wir schliefen und wann wir aufwachten. Er entschied, was wir trugen."

Howard fuhr fort: "Er ersetzte zuckerhaltige Snacks und erzwang strengere Ausgangssperren. Er versuchte, unsere Atmung zu verändern und schickte uns im Morgengrauen auf Läufe mit leerem Magen. Er stellte Leute ein und erfand buchstäblich für sie die Stellen.