Deadline Day, Transferfenster Sommer 2024: Alle Informationen zur Uhrzeit, Datum, Schließung in der Bundesliga, Premier League und Co.

In Deutschland ist das Transferfenster bereits seit dem 1. Juli geöffnet. Seit diesem Tag wechseln tagtäglich neue Spieler in die Bundesliga. So verstärkte sich der FC Bayern München etwas bereits mit Spielern wie Michael Olise, Joao Palhinha oder Hiroki Ito, der BVB mit Serhou Guirassy, Maximilian Beier oder Yan Couto. #

Lange werden solche Transfers jedoch nicht mehr möglich sein, denn der Transfermarkt in Deutschland schließt bereits am 30. August um 20 Uhr. Am selben Tag und zur selben Uhrzeit ist auch in Italien die finale Deadline.

Auch in Spanien, England und Frankreich schließt das Transferfenster am 30. August, jedoch zu anderen Uhrzeiten: in Spanien und England ist ab Mitternacht Schluss, in Frankreich ab 23 Uhr.

Die fünf europäischen Top-Ligen beenden ihr Transferfenster also alle am selben Tag, dies ist aber nicht unbedingt bei allen Ländern der Fall. So ist der Markt in den Niederlanden bis 2. September offen, selbiges gilt auch für Portugal. In Österreich kann man bis 5. September Transfers tätigen, in der Schweiz bis 9. September und in der Türkei bis 13. September. Der Grund dafür ist: Die FIFA gibt zwar grundsätzlich den Zeitraum für das Sommertransferfenster vor, wann man öffnet und schließt, wird jedoch den einzelnen Verbänden überlassen.