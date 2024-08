Carlo Ancelotti warnt Kylian Mbappé vor Debüt für Real Madrid: "Wird sich anpassen müssen"

"Zuallererst wird er seine Qualität, seine Gelassenheit, seine Einstellung und seine Hingabe mitbringen", sagte Ancelotti in einer Medienrunde, als er auf den 25-jährigen Franzosen angesprochen wurde. Gleichzeitig betonte der Real-Coach, dass sich Mbappé "an dieses Team anpassen müsse, so wie es jeder tun musste."

Und weiter: "Wir sind sehr froh, dass er hier ist, denn er hat große Qualitäten. Ich bin sicher, dass er sich aufgrund seiner Persönlichkeit schnell anpassen wird. Alle bei Real Madrid sind sehr froh, dass er hier ist: die Fans, der Verein, die Spieler, die Mannschaftskameraden, der Trainer. Wir glauben, dass er sich sehr gut machen wird."