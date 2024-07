Vorwurf der Körperverletzung: Kolumbiens Fußball-Boss nach Copa-Finale festgenommen

Kolumbien verlor das Endspiel gegen Argentinien mit 0:1 nach Verlängerung in einem Spiel, das im Vorfeld von Zuschauerchaos überschattet wurde, so dass der Anpfiff verschoben werden musste. Die Polizei von Miami-Dade berichtete am Montag, dass es am Sonntag 27 Festnahmen und 55 Platzverweise gab, nachdem Menschen ohne Eintrittskarten ins Hard Rock Stadium eingedrungen waren.

Die Feuerwehr von Miami-Dade teilte ESPN mit, dass sie am Sonntag auf insgesamt 120 Vorfälle im Stadion reagierte, von denen 116 medizinischer Natur waren.

Im Polizeibericht heißt es weiter, dass die Auseinandersetzung mit den Jesurúns handgreiflich wurde, als der Sicherheitsbeamte die Männer aufforderte, zurückzutreten, indem er seine Handfläche auf Ramón Jamil legte, um ihn "zurückzuleiten". Nach Angaben des Beamten wurde das Duo schnell "wütend" auf einen Wachmann und begann ihn "anzuschreien".