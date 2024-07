Jerome Boateng verwarnt: Vom Vorwurf des "notorischen Frauenschlägers" ist nichts übrig geblieben

Es war bereits die dritte Neuauflage des Verfahrens. 2021 hatte das Amtsgericht München eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro verhängt, also insgesamt 1,8 Millionen Euro. In zweiter Instanz verurteilte das Landgericht München I Boateng im November 2022 zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro, zu zahlen in 120 Tagessätzen. Das Urteil wurde im Anschluss jedoch wegen Rechtsfehlern aufgehoben, das Verfahren neu aufgerollt.

Der Prozess drehte sich um den Vorwurf einer Attacke Boatengs in einem Karibikurlaub mit der Mutter seiner 13 Jahre alten Zwillinge vor sechs Jahren. Innenverteidiger Boateng hatte 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel gewonnen, seit diesem Sommer spielt er in Österreich beim Linzer ASK.