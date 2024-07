Brasilien stolpert ins Viertelfinale der Copa America - Vinicius Junior gesperrt

Kolumbien hat als Erster der Gruppe D nun gegen Panama die vermeintlich leichtere Aufgabe auf dem Weg ins Halbfinale.

"Wir sind weiter, auch wenn es als Zweiter nun etwas schwieriger wird. Ab jetzt ist jedes Spiel ein Finale", sagte Brasiliens Abwehrspieler Marquinhos nach der Partie vor 70.971 überwiegend kolumbianischen Fans im NFL-Stadion der San Francisco 49ers.

Die Cafeteros gewannen dagegen nach ihrem 26. Pflichtspiel ohne Niederlage weiter an Selbstvertrauen.

Schon die ersten Minuten im kalifornischen Santa Clara waren voller Intensität. Zunächst erhielt Brasiliens Superstar Vinicius Junior Gelb für ein Foul an James Rodriguez und ist damit für das Viertelfinale gesperrt.

Den fälligen Freistoß setzte Kolumbiens Spielstratege an die Latte (8.). Kurz darauf ging die Selecao per Freistoß durch Raphinha (12.) in Führung, doch Daniel Munoz (45.+3) stellte kurz vor der Pause den Gleichstand her.