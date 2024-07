"Zweifel am körperlichen Zustand" nach Party-Video machen Mario Balotelli Strich durch Transfer-Plan

© imago images

Der 33-jährige Balotelli ist aktuell vereinslos, nachdem sein Klub Adana Demirspor die Zusammenarbeit nach einer Saison nicht verlängern wollte.

Balotelli schaffte in jungen Jahren bei Inter Mailand den Durchbruch und wechselte 2010 für knapp 30 Millionen Euro zu Manchester City. Danach spielte er noch für Milan und Liverpool, doch mit seiner Karriere ging es langsam bergab. Bei Nizza, Marseille und Brescia überzeugte er nicht mehr, sodass er schon 2020 fünf Monate lang vereinslos war, bevor es bei Monza, Adana Demirspor und dem FC Sion doch noch für ihn weiterging.

Balotelli kommt auf 14 Spiele in der Serie A (52 Tore), 76 in der Ligue 1 (41 Tore) und 70 in der Premier League (21 Tore). Er gewann mit Inter Mailand in der Saison 2009/10 das Triple aus Meisterschaft, Coppa Italia und Champions League. Für Italien machte er 36 Länderspiele und dabei 14 Tore, besonders sein Doppelpack im EM-Halbfinale 2012 gegen Deutschland blieb in Erinnerung.