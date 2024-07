"So ist er nicht": Vater verteidigt Argentiniens Enzo Fernández nach Rassismus-Skandal

Raul Fernández erklärte laut All About Argentina: "Ich weiß, wie mein Sohn ist. So ist er nicht. Er ist kein Rassist."

Gleichzeitig relativierte er den Vorfall: "Es ist schwer für Europäer unsere Fußballkultur mit ihren Gesängen und Feiern zu verstehen. Er hat dieses Live-Video zu einem unangebrachten Zeitpunkt gedreht. Das war schlecht. Er hat aber nicht gemerkt, was er da gesungen hat."

Der Fernández-Vater warf Frankreich und Deutschland wegen der entstandenen Aufregung Doppelmoral vor: "2014 hat uns Deutschland geschlagen - und die haben dann nachgemacht, wie Gauchos gehen. 2018 hat sich Frankreich über Messis Größe lustig gemacht. Und in beiden Fällen haben wir uns nicht beschwert, dass wir diskriminiert werden", sagte er.