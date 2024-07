Siebtes Finale bei einem großen Turnier: Lionel Messi stellt Rekord bei der Copa América auf

Bislang hielten die beiden Brasilianer Cafu und Roberto Carlos, beides legendäre Außenverteidiger der Seleção diese Bestmarke gemeinsam mit Messi mit sechs Endspiel-Teilnahmen.

Für Messi wird es am Sonntag das fünfte Finale bei einer Copa, das er bestreitet. Er hat bislang nur einmal gewonnen, verließ aber dreimal als Verlierer bei der südamerikanischen Meisterschaft den Platz.

2007 unterlag Argentinien mit Messi Brasilien mit 0:3. Danach folgten für ihn zwei bittere Niederlagen gegen Chile: Sowohl 2015 als auch 2016 musste sich die Albiceleste im Elfmeterschießen dem Außenseiter geschlagen geben.

Bei einer Weltmeisterschaft war Messi in zwei Endspielen dabei: 2014 gab es beim 0:1 nach Verlängerung gegen Deutschland beim Turnier in Brasilien eine Niederlage, 2022 gelang Argentinien in Katar der langersehnte Titelgewinn gegen Frankreich im Elfmeterschießen.