Schwer verletzt zum EM-Titel: Spanien-Keeper Unai Simón fällt nach OP lange aus

Für Spaniens Nationaltorhüter Unai Simón ist das Kalenderjahr 2024 offenbar belaufen. Erstaunlicherweise aber verletzte sich der 27-Jährige von Athletic Bilbao nicht nach der gerade zu Ende gegangenen Europameisterschaft in Deutschland, sondern bereits davor. Wie die Marca berichtet, bestritt Simón alle sieben Turnierspiele mit einer schweren Verletzung.

Am vergangenen Donnerstag wurde Simón im Madrider Krankenhaus La Luz am Handgelenk operiert: Die Genesungszeit ist in der Tat sehr lang.

Laut Marca wird er vier bis fünf Monate ausfallen und damit praktisch die Hälfte der Saison mit Athletic verpassen.

Details gab Dr. Francisco Piñal, der den Eingriff bei Simón vornahm, preis: "Er hatte einen Riss des Bandes zwischen dem Kahnbein und dem Mondbein erlitten. Er musste mit Infusionen spielen“, sagte der Chirurg gegenüber der Marca.