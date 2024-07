"Sch*** Schwalbenkönig!" Ehemaliger Liverpool-Coach attackiert Lionel Messi scharf

Nach einer scheinbar entscheidenden 0:3-Hinspiel-Niederlage besiegte Liverpool Barcelona im Rückspiel noch mit 4:0 und zog ins CL-Finale ein. Dort schlugen die Reds schließlich Tottenham Hotspur und holten das erste Mal nach 2005 wieder den Henkelpott.

Fünf Jahre später sind sowohl Messi als auch Achterberg auf und neben dem Spielfeld immer noch aktiv. Messi ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Teams von Inter Miami in der Major League Soccer, während Achterberg an der Seite von Liverpools Legende Steven Gerrard in Saudi-Arabien arbeitet.