Plötzlicher Herzstillstand: Ägyptischer Nationalspieler im Alter von 31 Jahren verstorben

Refaat brach im vergangenen März während der Begegnung zwischen Modern Sport und Al-Ittihad aufgrund eines Herzstillstandes auf dem Platz zusammen und wurde im Anschluss neun Tage lang in ein künstliches Koma versetzt.

In den frühen Stunden des Samstagmorgens wurde Refaat erneut in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Herz schließlich zu schlagen aufhörte. Zunächst war von einem defekten Herzschrittmacher ausgegangen worden, der verantwortliche Arzt Dr. Ashraf Eissa dementierte dies jedoch gegenüber Koora plus.

Dieser erklärte, dass in Absprache mit führenden medizinischen Einrichtungen des Landes nach Refaats Herzstillstand im März gegen den Einsatz eines Schrittmachers entschieden wurde.