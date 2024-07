"Oder du kommst einfach ...": Lamine Yamal erhält Anfrage von Weltklub

Neymar, mittlerweile bekanntlich bei Al-Hilal in Saudi-Arabien aktiv, hatte schon im Nachwuchs für Santos gespielt. Mit 17 debütierte er in der ersten Mannschaft des Vereins, bei dem einst auch Pelé zur Legende wurde, und lief fortan insgesamt 225-mal für Santos auf (136 Tore). 2013 wechselte Neymar dann für 88 Millionen Euro zum FC Barcelona.

Yamal hat indes aktuell noch ein wenig Urlaub, ehe er bei Barça in die Vorbereitung auf die kommende Saison einsteigt. Das erste Pflichtspiel steht am 17. August an, wenn Yamal und Co. zum Auftakt von LaLiga beim FC Valencia gefordert sind.