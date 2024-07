"Not like us": Argentinien macht sich nach Halbfinal-Einzug bei der Copa América über Rapper Drake lustig

Argentiniens englischer Account bei X schrieb: "Not like us, not with us", also "Nicht wie wir, nicht mit uns".

"Not like us" ist der Track von Drakes Rivalen Kendrick Lamar, in dem dieser den Kanadier direkt angreift.

Mit dieser eindeutigen Anspielung trollt Argentinien Drake, weil dieser vor dem Copa-Halbfinale bekanntgegeben hatte, dass er 300.000 Dollar auf einen Sieg des Außenseiters gegen den Weltmeister gesetzt hatte. Wäre es so gekommen, hätte Drake rund 2,8 Millionen Dollar kassiert. Dazu kam es allerdings nicht, weil sich Argentinien beim Turnier in den USA mit 2:0 dank Toren von Julián Álvarez und Lionel Messi durchsetzte.

Drake ist dafür bekannt, dass er gerne auf Teams aus Kanada bei großen Sportereignissen setzt und auch beispielsweise das NBA-Team Toronto Raptors leidenschaftlich unterstützt. Gegen Argentinien hat er nichts, denn bei der WM 2022 setzte er auf einen Final-Sieg der Albiceleste gegen Frankreich. Dazu kam es auch nach Elfmeterschießen, doch Drake hatte auf einen Erfolg nach 90 Minuten gebaut.