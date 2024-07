Nächste Wende im Poker um Mats Hummels? Nun führt die Spur offenbar nach Italien

Wie die Bild berichtet, war Hummels' Vater Hermann in der vergangenen Woche zu Gesprächen mit einem Vermittler in Mailand. Der Grund: Der FC Bologna, in der kommenden Saison sensationellerweise in der Champions League vertreten, buhlt angeblich um den Weltmeister von 2014.

Der 35-Jährige könnte in Bologna Riccardo Calafiori ersetzen, der wohl vor einem Wechsel nach England steht. Der FC Arsenal und der FC Chelsea sollen am 22-jährigen Innenverteidiger interessiert sein.

Bologna ist aber scheinbar längst nicht der einzige italienische Klub, der es auf Hummels abgesehen hat. So sollen auch die beiden Mailänder Vereine AC und Inter, die AS Rom und Aufsteiger Como Calcio am gebürtigen Bergisch Gladbacher dran sein.