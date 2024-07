Nachfolger von Gareth Southgate bei England? Jürgen Klopp soll klare Meinung haben

Klopp verkündete im Januar seinen vorzeitigen Abschied vom FC Liverpool. Der 56-Jährige kündigte an, mindestens ein Jahr Pause einzulegen, um sich von den Strapazen des Jobs zu erholen. Er ließ zudem offen, ob er überhaupt nochmal als Trainer arbeiten wird.

In den vergangenen Tagen hieß es, er habe eine Anfrage des US-Verbands vorliegen gehabt. Diese sei von ihm mit Verweis auf sein Sabbatjahr abgelehnt worden, so The Athletic.

Einer, der so oder so nicht an eine Verpflichtung Klopps als Coach der Three Lions glaubt, ist Alan Shearer. Auf Linekers Vorschlag entgegnete die Stürmerlegende: "Glaubst Du wirklich, England würde sich um einen deutschen Trainer bemühen? Ich bin für einen englischen Trainer und Eddie Howe wäre ein außergewöhnlicher Kandidat."