Lazio-Legende Ciro Immobile wechselt in die Türkei: Abschied nach acht Jahren und über 200 Toren

Der Erstligist Besiktas aus Istanbul hat der türkischen Börse die Verhandlungen mit Ciro Immobile von Lazio Rom offiziell gemeldet, was in allen bisherigen Fällen gleichbedeutend mit einem bevorstehenden Transfer war. Bilder vom Freitag zeigten Immobile am Flughafen in Rom sowie schon mit einem Shirt der Adler im Privatjet.

Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio waren die Besiktas-Verantwortlichen am Donnerstag in Rom eingetroffen und haben die Verhandlungen mit Lazio allem Anschein nach erfolgreich geführt.

Laut Di Marzio beträgt die Ablösesumme für den 34-Jährigen drei Millionen Euro. Immobile bekommt demnach einen Zweijahresvertrag, der ihm pro Saison sechs Millionen Euro einbringen soll. Die genauen Details muss Besiktas dann bei Abschluss des Deals der Börse melden.