Gareth Southgate nach England-Aus offenbar vor neuer Aufgabe - "Dream Team" mit schärfstem Kritiker?

Gareth Southgate ist historisch gesehen Englands erfolgreichster Trainer nach dem großen Sir Alf Ramsey, doch trotz zweier Finalteilnahmen gewann auch er nicht den ersehnten Titel mit den Three Lions. Nach der EM in Deutschland endete Mitte Juli Southgates Engagement als Nationaltrainer.

Der 53-Jährige hat offenbar aber schon wieder eine neue Tätigkeit im Auge, wenngleich nicht als Coach.

England hat noch keinen Nachfolger für Southgate benannt, da wird dieser bereits mit einer neuen Aufgabe in Verbindung gebracht. Wie die Daily Mail berichtet, wird der frühere Abwehrspieler von Aston Villa als Experte beim legendären BBC-Format "Match of the Day" gehandelt.