"Du hast unserer Nation geholfen, sich zu vereinen": Harry Kane mit emotionaler Botschaft an Gareth Southgate

Nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) verkündete Southgate am Dienstag seinen Abschied. Der Vertrag des Ex-Profis lief ursprünglich noch bis Ende des Jahres, nun ist vorzeitig Schluss. Wer auf ihn folgt, ist noch unklar.

Southgate war seit 2016 Coach der Three Lions. Unter ihm war die englische Nationalelf deutlich erfolgreicher als in den Jahren zuvor und erreichte unter anderem zweimal in Folge das Endspiel der Europameisterschaft. Southgates Bilanz: 102 Spiele, 64 Siege, 20 Unentschieden und 18 Niederlagen.