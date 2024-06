"Er wird Geschichte schreiben": Zinédine Zidane gibt kühne Prognose zu Kylian Mbappé ab

In jungen Jahren hat Mbappé bereits eindrucksvolle Erfolge gefeiert und Bestmarken gesetzt. So wurde er 2018 im Alter von 18 Jahren Weltmeister mit der Équipe tricolore. Er bringt es in seiner Laufbahn auf 330 Pflichtspieltreffer in 447 Partien. Mbappé ist unter anderem der Rekordtorjäger von Paris Saint-Germain.

Bevor Mbappé später in diesem Sommer seine Arbeit bei Real aufnimmt, steht für den Kapitän und seine Franzosen die EM in Deutschland auf dem Plan. Les Bleus gelten als Top-Favoriten und eröffnen ihr Turnier am 17. Juni mit dem Vorrundenspiel gegen Österreich.