"Sie werden mich umbringen!" Lionel Messi verrät gut gehütetes Geheimnis über WM-Titel

In diesem Sommer wollen Messi und seine Kumpels nun erneut feiern und nach der Copa América 2021 und der WM 2022 auch das dritte große Turnier in Folge gewinnen.

Als einer der Top-Favoriten geht Argentinien bei der Copa América 2024 in den USA an den Start. Vor Turnierbeginn stehen noch Testspiele gegen Ecuador (9. Juni) und Guatemala (13. Juni) an, ehe der Titelverteidiger die Copa am 20. Juni mit dem ersten Gruppenspiel gegen Kanada in Atlanta eröffnet. Weitere Gruppengegner der Argentinier sind Chile und Peru.

Ob Messi nach der Copa América auch noch die kommende WM spielen wird, ließ er zuletzt offen. Während der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada feiert der achtmalige Gewinner des Ballons d'Or seinen 39. Geburtstag.