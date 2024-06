"Ich kann mir keine Spiele mehr anschauen": Stürmer-Ikone hat keinen Bock mehr auf Fußball

Der ehemalige Weltklassestürmer, der unter anderem für Inter, Real Madrid und Milan auf Torejagd ging, hat aber nicht nur Gefallen am Schauen von Tennis-Matches gefunden, sondern arbeitet auch selbst an seinen Fähigkeiten mit dem Racket.

"Ich trainiere dreimal die Woche", so Ronaldo. "Ich bin nach wie vor sehr ehrgeizig und will mich jeden Tag verbessern. Aber meine Rückhand ... Oh mein Gott!"