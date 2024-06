Komplett fassungslos: Reaktion von Neymar bei Brasiliens Copa-America-Fehlstart geht viral

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die Verletzung hatte sich Brasiliens Superstar im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober vergangenen Jahres zugezogen, seither fällt Neymar aus.

Brasilien steht nach dem 0:0 gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner nun bereits unter Druck.

Im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay am Freitag muss dringend ein Sieg her, will man nicht riskieren, blamabel schon nach der Vorrunde auszuscheiden. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet dann noch Kolumbien, das sein Auftaktspiel gegen Paraguay mit 2:1 gewonnen hat.