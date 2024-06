"Luis Suárez gehört in einen Rollstuhl": Ex-Klub-Boss rechnet mit Lionel Messis Team Inter Miami ab

Für Messi und Suárez könnte Inter Miami die letzte Station in ihrer Karriere sein. Suárez schlägt sich seit Monaten mit anhaltenden Knieproblemen herum und auch Messi war in der laufenden Saison nicht immer fit. Trainer Tata Martino versucht, die Einsatzzeiten seiner beiden Superstars zu dosieren, um nicht noch längere Ausfallzeiten zu riskieren.

Messi glänzt allerdings erneut mit hervorragenden Zahlen für seinen Klub, sodass er für die MVP-Auszeichnung der Liga in Frage kommen dürfte. Messi steht mit seinen 36 Jahren bei zwölf Toren und neun Assists in nur zwölf Liga-Duellen. Auch beim CONCACAF Champions Cup sammelte er vier Scorerpunkte in nur drei Partien. Luis Suárez kommt auf zwölf Treffer und fünf Assists in 16 MLS-Begegnungen.