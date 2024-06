Psychologe half Messi: "Bin jemand, der in sich gekehrt ist"

Messi wechselte einst im Jahr 2000 als 13-Jähriger aus seiner argentinischen Heimat in den Nachwuchs des FC Barcelona. Mit 17 debütierte er für die erste Mannschaft der Katalanen, für die er bis 2021 insgesamt 778-mal auflief. Dabei gelangen La Pulga sagenhafte 672 Tore und 303 Assists. 2021 verließ er Barça dann in Richtung Paris Saint-Germain. Nach zwei Jahren beim französischen Meister - in diese Zeit fiel Ende 2022 der WM-Titel mit Argentinien - zog es Messi im Sommer 2023 schließlich zu Inter Miami.

Für seinen aktuellen Verein, bei dem er bis Ende 2025 unter Vertrag steht, konnte Messi in dieser MLS-Saison bereits zwölf Tore und neun Assists in zwölf Einsätzen beisteuern. In Miami ist die Hoffnung groß, dass der Superstar das Team dieses Jahr in die Playoffs führt.