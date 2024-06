"Habe mich hinter einem Baum versteckt": Lionel Messi legt ein Geständnis ab

© getty

Messi einer der größten Fußballer der Geschichte

Auch ohne große Laufarbeit gegen den Ball ist Messi einer der größten Fußballer der Geschichte - wenn nicht sogar der größte. Der achtfache Gewinner des Ballon d'Or krönte seine Karriere 2022 mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar, als er im Finale gegen Frankreich zwei Tore erzielte, bevor die Entscheidung im Elfmeterschießen fiel.

Nach Stationen in Europa beim FC Barcelona, mit dem er alle Titel im Vereinsfußball gewann, und Paris Saint-Germain kickt Messi nun seit einem Jahr für Inter Miami. Der Klub aus der Major League Soccer wird seiner Aussage nach der letzte Verein seiner Laufbahn sein.

Aktuell steht Messi mit Argentinien bei der Copa América in den USA auf dem Platz, bei der die Albiceleste ihren Titel verteidigen wollen. Am Dienstag geht es für Messi und Co. im Gruppenspiel im MetLife Stadium in New Jersey gegen Chile.