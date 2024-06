José Mourinho bringt die Fans von Fenerbahce Istanbul bei seiner Präsentation zum Ausrasten: "Dieses Trikot ist meine Haut"

Mehrfach wurde Mourinho von Sprechchören und Böllerschüssen unterbrochen. Er heizte die Menge zudem weiter ein, indem er mit seinem Schal in den Klubfarben wedelte. Er wolle helfen, die Süper Lig zu verbessern, so der Startrainer, "aber am wichtigsten ist Fenerbahce".

Fenerbahce verlor in der vergangenen Saison nur eines von 38 Ligaspielen und landete trotz der Ausbeute von 99 Punkten nur auf dem zweiten Tabellenplatz. Erzrivale Galatasaray verteidigte seinen Meistertitel mit drei Zählern mehr auf dem Konto. Der bisherige Fener-Trainer Ismail Kartal musste anschließend gehen.