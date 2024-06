Lionel Messi spricht über sein Karriereende: "Das wird mein letzter Klub sein"

Messi sagte ESPN: "Ich denke, dass Inter Miami der letzte Klub meiner Karriere sein wird. Aber ich bin noch nicht bereit, mit dem Fußball aufzuhören. Ich habe das schließlich mein ganzes Leben lang gemacht. Ich lieben diesen Sport."

Gleichzeitig machte er auch klar, dass ihn das nahende Karriere-Aus auch beunruhige: "Es ist immer etwas Angst mit dabei, dass das alles irgendwann enden wird. Mir ist klar, dass dieser Zeitpunkt immer näher kommt. Aber bis dahin genieße ich es."

Die Aussage von Messi kommt ein wenig überraschend, da bereits über einen weiteren Wechsel spekuliert worden war. So war über Inter Miami als Zwischenstation gesprochen worden, bevor der Argentinier in Saudi-Arabien noch einmal richtig Kasse machen könne. Und auch eine Rückkehr in seine Heimatstadt Rosario, um dort seine Karriere zu beenden, war immer wieder Gegenstand von Spekulationen.