"Grenzt an Illegalität": Torbilanz von Cristiano Ronaldo macht Gary Neville fassungslos

Ronaldo trug sich gegen die Türkei zwar nicht in die Torschützenliste ein, steuerte jedoch einen Assist bei und lieferte überhaupt eine gute Leistung ab.

Für die Nationalmannschaft erzielte der Superstar von Al-Nassr 130 Tore in 201 Spielen, für all seine Vereine beträgt die Ausbeute 765 Treffer in 1013 Einsätzen.

In der Gruppenphase der EURO 2024 treffen Portugal und Ronaldo am letzten Spieltag noch auf Georgien. Nach zwei Siegen aus zwei Spielen haben sich die Südeuropäer bereits für die Runde der letzten 16 Mannschaften qualifiziert.