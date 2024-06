Copa América 2024: Warum sind die USA, Kanada, Mexiko, Costa Rica, Panama und Jamaika bei der Südamerika Meisterschaft dabei?

Bereits seit 1993 nehmen Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika an der Copa América teil. Da der südamerikanische Verband nur über zehn Mitglieder verfügt - Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela -, wurde so die Anzahl der Teilnehmer auf eine für die Ausspielung eines Turniers passendere Anzahl erhöht. Zudem sollte so die Bedeutung der Copa América über die Grenzen Südamerikas hinaus erweitert werden.

In diesem Jahr wird die Copa América mit 16 Teams ausgespielt. Neben den zehn südamerikanischen Nationalteams qualifizierten sich sechs Teilnehmer der CONCACAF (Nord- und Zentralamerikanische und Karibische Fußballkonföderation) über die Nations League 2023/24 für die Copa América. Den WM-Ausrichtern von 2026 - USA, Kanada und Jamaica - soll die Copa América zudem zusätzliche Pflichtspiele in der WM-Vorbereitung ermöglichen.

Nachdem Ecuador im November 2022 die Ausrichtung der Copa América abgelehnt hatte, wurden die USA als Teil einer engeren Zusammenarbeit zwischen CONCACAF und CONMEBOL (Südamerikanische Fußballkonföderation) als Ausrichter vorgestellt. Die Copa América dient den USA somit auch als Testlauf für die WM 2026.