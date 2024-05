Spannung vor dem 17. Mai: Gibt es ein Gruppen-Coming-out?

Coming out? Sorgen vor den Folgen sind offenbar noch immer groß

Auf der Homepage des Vereins für Vielfalt in Sport und Gesellschaft finden sich die Geschichten bereits offen homosexueller Personen aus dem Profisport, wie beispielsweise Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. In der vergangenen Woche veröffentlichte der Verein im Rahmen der Kampagne zudem ein Video auf Instagram, in dem Dirk Elbrächter aus der Medienabteilung der TSG Hoffenheim über sein Coming-out spricht.

"Es könnte sein, dass die Mitarbeitenden von Profivereinen nun Vorbilder werden für die Sportler*innen", so die Hoffnung Urbans. Noch immer sei es "ein riesiges Versteckspiel. Die schwulen Profis führen Doppelleben, manche haben Scheinfreundinnen und treffen sich nur im Geheimen mit anderen Männern", sagte er im stern-Interview. Es gebe eine Vernetzung der schwulen Spieler, diese finde aber "im Verborgenen statt".

Noch immer hat sich kein aktiver Profi in Deutschland geoutet, auch international gibt es wenige Beispiele. Eines ist der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto, der im vergangenen Jahr über seine Homosexualität gesprochen hatte.

Die Sorgen vor den Folgen sind offenbar noch immer groß. "Viele Spieler haben den Glaubenssatz verinnerlicht, dass sie nach einem Coming-out in Ungnade fallen würden in der Branche", sagte Urban, der als ehemaliger Fußballer selbst unter dem Druck litt.

Seine Kampagne, in der es "nicht allein um die Profis" gehe, sieht Urban so oder so als Erfolg. Neben der medialen Aufmerksamkeit stünden auch viele Profiklubs wie Borussia Dortmund oder der FC St. Pauli hinter der Kampagne: "Da entsteht gerade etwas Großes."

Und auch die Profis wüssten vom 17. Mai, versichert Urban: "Sie verfolgen die Entwicklungen aufmerksam, höre ich."