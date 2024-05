Ilkay Gündogan und zwei Stars von Manchester United: Galatasaray Istanbul plant offenbar Transferoffensive

Ilkay Gündogan geht in letztes Vertragsjahr beim FC Barcelona

Während Varanes Aus nach dessen Vertragsende bei den Red Devils bereits besiegelt ist, könnte auch Casemiro im Sommer einen Standortwechsel vornehmen. Der Brasilianer, der noch ein Arbeitspapier bis 2026 besitzt, soll dem Vernehmen nach von der Gehaltsliste gestrichen werden.

Gündogan geht hingegen in sein letztes Vertragsjahr bei den Katalanen. Mit 51 Pflichtspiel-Einsätzen (fünf Tore, 14 Assists) hatte er in der abgelaufenen Saison allerdings zum absoluten Stammpersonal gehört.

Während das Transferfenster in England bereits am 14. Juni öffnet, ziehen die Top-Ligen wie die Bundesliga am 1. Juli nach. In der Türkei dürfen die Klubs ab dem 24. Juni aktiv werden.

Gündogan befindet sich derweil in den Vorbereitungen mit der Nationalmannschaft auf die Heim-EM. Das Turnier geht vom 14. Juni bis zum 14. Juli.