Bayer Leverkusen, Inter Mailand und Co. sind schon durch: In welchen Ligen ist die Meisterschaft noch nicht entschieden?

In Deutschland steht seit Wochen bereits der Meister fest. Bayer Leverkusen ließ der Konkurrenz in dieser Saison einfach keine Chance und steht zwei Runden vor Schluss mit einem Riesenvorsprung uneinholbar vor seinen Verfolgern. Ähnlich ist es in Italien. Dort hat Inter Mailand ebenfalls schon längst den Serie-A-Titel in der Tasche. Der Vorsprung auf Rivale AC Milan ist fast 20 Punkte groß.

Die spanische Primera Division hat Real Madrid gewonnen, in der französischen Ligue 1 sitzt Serienmeister Paris Saint-Germain wieder auf dem Thron. Sporting Lissabon ist Meister in Portugal, die PSV Eindhoven Meister in den Niederlanden.

Doch wo geht es noch um den Titel? Im Folgenden gibt es die Antwort.