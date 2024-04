"Sorry, Sporting-Fans": Trainer Rúben Amorim entschuldigt sich bei eigenen Anhängern

Der Coach galt und gilt als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool, doch er selbst verhandelte in England mit den Bossen von West Ham United über die Stelle, die David Moyes im Sommer freimachen könnte. Den Trip zu den Hammers bezeichnete Amorim nun als "Fehler". Liverpool schaute sich nach Bekanntwerden der Verhandlungen anderweitig um und soll nun Arne Slot von Feyenoord Rotterdam als Top-Kandidaten ausgewählt haben.

Amorim sagte den Journalisten: “Erst einmal wusste der Verein von meinem Trip. Das ist ganz wichtig und ändert den Kontext. Zweitens geht es um die 'Verschleierung' meiner Reise. Ich habe also heimlich mein Auto beim Flughafen abgestellt, bin heimlich an 15 Leuten vorbeigelaufen, habe mit welchen von ihnen geredet, Fotos gemacht und bin dann in den Flieger gestiegen? Mir ist wichtig, dass das alles nicht hinter dem Rücken des Klubs passiert ist."