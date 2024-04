Nach Ausraster im Supercup: Sperre für Cristiano Ronaldo bekanntgegeben

Cristiano Ronaldo: 29 Tore in 25 Liga-Spielen

Cristiano Ronaldo selbst ist allerdings auch in dieser Saison in Top-Form: In 25 Liga-Spielen kommt er auf 29 Tore und zehn Vorlagen. Insgesamt steht er in der laufenden Spielzeit schon bei 48 Scorerpunkten (36 Tore, zwölf Assists) in 37 Pflichtspielen.

Im Jahr 2023 war CR7 der einzige Spieler weltweit, der 50 Tore im Kalenderjahr für seinen Klub und sein portugiesisches Nationalteam gemacht hat.

Ronaldo könnte nach dem Absitzen seiner Sperre am 1. Mai gegen Al-Khaleef im Halbfinale des King Cup of Champions für Al-Nassr auf den Platz zurückkehren.