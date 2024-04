"Er hatte einen Aussetzer": Ex-Mitspieler spricht über Lionel Messis große Nervosität

© getty

Messi hat schon öffentlich zugegeben, dass er in die Rolle des Leaders auf dem Platz erst hereinwachsen musste. "Als ich das erste Mal Kapitän war, war es schwer für mich, in der Kabine zu sprechen. Ich rede nicht viel. Ich glaube, jeder weiß, was er auf dem Platz machen muss und wie wichtig das Spiel ist. Ich bin Kapitän auf meine Art und Weise. Ich muss mich da erst noch entwickeln. Carles Puyol war auch keiner für große Reden oder Ansagen", sagte Messi mit Blick auf den ehemaligen Barça-Kapitän.

Messi ist bei seinem aktuellen Klub Inter Miami in der Major League Soccer der Kapitän. Auch bei Argentinien trägt er nach wie vor die Binde und will mit seinem Land bei der Copa América im Sommer in den USA den nächsten großen Titel holen.