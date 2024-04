"Er ist Feyenoord entwachsen": Warum der FC Liverpool Erfolgstrainer Arne Slot als Nachfolger von Jürgen Klopp haben will

© getty

Arne Slot ist furchtlos - Vorfall mit Diego Simeone

Nachdem er nach dem Pokalsieg an der Seitenlinie mit José Mourinho verglichen wurde, reagierte Slot deutlich: "Das ist wirklich peinlich, dass Sie das sagen. Dann möchte ich Sie bitten, sich die Bilder noch einmal anzuschauen, denn ich habe nur ganz ruhig am Spielfeldrand gestanden. Nicht mehr. Am Ende habe ich nur gefragt, ob es ein Einwurf oder ein Freistoß war, in aller Ruhe. Denn das macht einen großen Unterschied, wie sich meine Spieler positionieren müssen."

Auch als er 2021 gegen Atlético Madrid von Trainer Diego Simeone zur Rede gestellt wurde, ließ er sich nicht beirren. Nach einem überraschend hitzigen Freundschaftsspiel schubste der Argentinier Slot - doch der lachte nur darüber.

Er erinnerte sich an den Vorfall vor dem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League in diesem Jahr: "In diesem Moment, am Ende des Spiels, drehte ich mich zu Simeone um, um ihm zu sagen, wie leidenschaftlich er sogar in einem Freundschaftsspiel war. Dann hat er mein Lächeln in diesem Moment falsch interpretiert und mich geschubst. Das sagt viel über ihn aus, wie leicht er sich irritieren und frustrieren lässt. Es ist egal, vor wem er steht, er ist so. Ich glaube nicht, dass er etwas gegen mich hat."