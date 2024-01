Transfers und Gerüchte am 29. Januar: Xabi Alonso? Liverpool soll zu zwei anderen Trainern tendieren

© getty

Jessic Ngankam

Wie aus Italien zu hören ist, könnte der Stürmer Eintracht Frankfurt nach einem halben Jahr schon wieder verlassen. Demnach soll Hellas Verona Interesse an Jessic Ngankam haben.

Der 23-Jährige stand in der Bundesliga lediglich in zwei Spielen in der Startelf. Durch die Verpflichtung von Jean-Mattéo Bahoya und dem geplanten Transfer von PSG-Torjäger Hugo Ekitike könnten sich seine Einsatzzeiten noch mehr verringern.