Transfers und Gerüchte am 3. Januar: Liste des FC Bayern wird offenbar immer länger - Bundesliga-Trio an Fabian Hürzeler dran?

© getty

Steffen Baumgart

Stimmen die Voraussetzungen, wäre Trainer Steffen Baumgart angeblich bereit, beim Hamburger SV zu übernehmen. Das berichtet die Sport Bild. Der HSV ist seit Kindheitstagen der Lieblingsklub des 51-Jährigen, der nach seinem Aus beim 1. FC Köln vereinslos ist.

Aktuell gebe es zwar keinen Kontakt zwischen Baumgart und HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. Die Norddeutschen wollten den früheren Stürmer aber angeblich bereits 2021 verpflichten. Damals habe es bereits intensive Gespräche gegeben.

Coach Tim Walter steht in Hamburg in der Kritik und unter Beobachtung. Sollten die Ergebnisse in der Rückrunde nicht von Beginn an stimmen, könnte es für den 48-Jährigen schnell eng werden. Aktuell belegen die Hamburger in der 2. Liga den dritten Platz hinter Holstein Kiel und dem FC St. Pauli.