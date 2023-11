Vom Höhepunkt in Brasilien zur Chancenlosigkeit in der EM-Qualifikation: Der Absturz von Bosniens Nationalmannschaft

Bosnien und Herzegowina kratzte mit einer goldenen Generation an der Weltspitze. Doch es folgte ein Absturz, der nun einen neuen Tiefpunkt erreichte.

Heute, rund zehn Jahre danach, ist von der Euphorie längst nichts mehr übrig. Den Sprung zu einem weiteren großen Turnier schaffte Bosnien seither nicht mehr, in seiner Qualifikationsgruppe für die EM 2024 wurde man abgeschlagen Vorletzter. 13 Punkte lag man dabei hinter der zweitplatzierten Slowakei, zwei der lediglich drei Siege in zehn Spielen gelangen gegen Liechtenstein.

Punktgleich mit Griechenland gewann Bosnien die Qualifikationsgruppe G, weil man ein deutlich besseres Torverhältnis aufweisen konnte. 30 Tore waren Ibisevic, Edin Dzeko, Miralem Pjanic und Co. in den zehn Quali-Spielen gelungen. Safet Susic, schon als Spieler eine Legende und seinerzeit der Erfolgstrainer jener Mannschaft, frohlockte: "Wir müssen offensiven Fußball spielen. Es wäre unfair den Fans, dem Spiel und uns selbst gegenüber, wenn wir solch enormes Talent zurückhalten würden."

Einige Stunden zuvor hatte Vedad Ibisevic, seinerzeit beim VfB Stuttgart angestellt, im letzten WM-Qualifikationsspiel in Litauen das goldene Tor erzielt. Die Fans mussten noch einmal zittern, in der 68. Minute war dann aber Ibisevic zur Stelle und traf zum 1:0-Sieg. Zu dem Sieg, der 21 Jahre nach der Unabhängigkeit von Bosnien-Herzegowina die erste Teilnahme des rund drei Millionen Einwohner zählenden Landes an einem großen Turnier sicherstellte.

Die Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 2013 bleibt für den bosnischen Fußball für immer unvergessen. Zehntausende Menschen feierten in den Straßen der Hauptstadt Sarajevo, und ihre Stars, die um 1.30 Uhr in der Heimat gelandet waren, feierten auf einem offenen Bus, der sie vom Flughafen ins Zentrum gebracht hatte, mit.

In der darauf folgenden Qualifikation zur EM 2012 lief es dann noch etwas besser. Beinahe hätte Bosnien in seiner Gruppe sogar Platz eins erreicht und das direkte Ticket zur Endrunde gelöst: Im entscheidenden Duell in Frankreich am letzten Spieltag führten die seit Dezember 2009 von Safet Susic trainierten Bosnier dank eines Dzeko-Tores lange mit 1:0 - lediglich ein Elfmeter-Treffer von Samir Nasri eine Viertelstunde vor Schluss sorgte dafür, dass letztlich doch die Franzosen Erster wurden und Bosnien in die Playoffs musste.

Hinter den übermächtigen Spaniern sicherte sich Bosnien vor der Türkei und Belgien Platz zwei in seiner Qualifikationsgruppe und durfte in die Playoffs. Dort war dann Portugal eine kleine Nummer zu groß, der Traum von der ersten WM-Teilnahme platzte nach zwei 0:1-Niederlagen.

Der nachhaltige Aufschwung begann dann in der Qualifikation zur WM 2010. Zum Auftakt gab es beim frischgebackenen Europameister Spanien eine knappe 0:1-Niederlage. Der damals 18-jährige Miralem Pjanic, gerade zu Olympique Lyon gewechselt, machte sein zweites Länderspiel. Vorne stürmte ein 22-jähriger Edin Dzeko, der sich in Wolfsburg anschickte, den VfL zur Meisterschaft zu schießen. Zvjezdan Misimovic zog dahinter die Fäden, Ibisevic kam als Joker und dessen damaliger Hoffenheim-Kollege Sejad Salihovic sorgte mit seinen Freistößen und Flanken für Gefahr. Die goldene Generation kündigte sich an - und erreichte beinahe schon Großes.

In jenen Jahren war man zunächst ohne wirkliche Perspektive auf eine Endrunden-Teilnahme, das änderte sich erstmals in der Quali zur EM 2004. Eine Mannschaft um Sergej Barbarez, Hasan Salihamidzic und Elvir Bolic überraschte unter anderem mit einem 2:0-Sieg in Dänemark. Im Rückspiel gegen die Dänen am letzten Spieltag hätte letztlich ein Sieg gereicht, um sich direkt für die EM zu qualifizieren - doch es kam nur zu einem 1:1, weswegen Bosnien denkbar knapp hinter Dänemark, Rumänien und Norwegen Vierter wurde.

Bosnien und der Abschwung seit 2014: Höhepunkt vor Brasilien

Hatte Bosnien mit Spanien und Frankreich in den Qualifikationen zuvor noch jeweils ein absolutes Schwergewicht in seiner Gruppe gehabt, fehlte jenes in der Qualifikation zur WM 2014 in Brasilien. Vielmehr war von vorne herein klar, dass sich Pjanic und Co. wahrscheinlich mit Griechenland und der Slowakei um den ersten Platz streiten würden.

Die Mannschaft von Trainer Susic war in den Jahren zuvor immer weiter zusammengewachsen, hatte mit Asmir Begovic - damals bei Stoke City im Kasten - nun auch einen Top-Keeper.

Und während die Slowaken keine Konkurrenz waren, wurde das Rückspiel gegen Griechenland im März 2013 zum vielleicht wichtigsten Spiel: 3:1 für Bosnien hieß es am Ende und die Tore entstanden durch drei der Aushängeschilder jener goldenen Generation. Dreimal legte Misimovic auf, zweimal verwertete Dzeko und einmal war Ibisevic zur Stelle.

Knapp sieben Monate später wurde der Traum vom ersten großen Turnier nach dem 1:0 in Litauen dann tatsächlich Realität. "Für manche Spieler war das heute das letzte Spiel - so, wie sie sich im Flugzeug aufgeführt haben, verdienen es die meisten nicht mehr, in unserer Nationalmannschaft zu spielen", scherzte Coach Susic nach der Ankunft in Sarajevo über die Feierlichkeiten. Die Euphorie in Land und Mannschaft war riesig.