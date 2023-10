Eintracht Frankfurt vs. HJK Helsinki 6:0: Endlich wieder magisch - SGE überrollt Helsinki

Endlich wieder eine magische Europapokalnacht: Eintracht Frankfurt hat seinen Aufwärtstrend auch international unterstrichen und einen wichtigen Schritt auf dem Weg in Richtung Traumziel Athen gemacht.

Helsinki wechselte gleich dreifach, am Spiel änderte dies aber nichts. Am Ende einer tollen Kombination traf Skhiri zum 5:0, Dina Ebimbe machte in der Schlussphase mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll.

Im Frankfurter Tor feierte der 35-jährige Jens Grahl sein internationales Debüt, er vertrat wie bereits beim 3:1 bei der TSG Hoffenheim Kevin Trapp. Der Nationaltorhüter, der in der Liga angeschlagen gefehlt hatte, hatte beim letzten Conference-League-Auftritt der Eintracht eine höchst umstrittene Rote Karte erhalten. Insgesamt wechselte Trainer Dino Toppmöller auf vier Positionen, auch Mario Götze kehrte nach seiner Babypause in die erste Elf zurück.

Doppelpacker Junior Dina Ebimbe (12., Handelfmeter nach Videobeweis/89.), Robin Koch (27.), Omar Marmoush (31.), Tuta (45.+3) und Ellyes Skhiri (55.) schossen den Bundesligisten zum ungefährdeten Erfolg. Mit dem dritten Pflichtspielsieg in Serie tankte die Eintracht nach einem holprigen Saisonstart weiter Selbstvertrauen, am Sonntag wartet in der Bundesliga Borussia Dortmund (15.30 Uhr/DAZN).

Eintracht Frankfurt vs. HJK Helsinki - 6:0 Tore 1:0 Dina Ebimbe (12./HE), 2:0 Koch (27.), 3:0 Marmoush (31.), 4:0 Tuta (45.+3.), 5:0 Skhiri (55.), 6:0 Dina Ebimbe (90.) Aufstellung Eintracht Frankfurt Grahl - Tuta (56. Hasebe), R. Koch, Smolcic, Nkounkou - Skhiri (65. Jakic), Dina Ebimbe, M. Götze, Chaibi (56. Aaronson), Knauff (79. Chandler) - Marmoush (56. Ngankam) Aufstellung HJK Helsinki Öst - Tenho, Halme, Peltola - Toivio (46. Hostikka), Raitala (46. Hämäläinen), Soiri, Lingman (77. Tanaka), Hetemaj (46. Kanellopoulos) - Radulovic, Keskinen (77. Kouassivi-Benissan) Gelbe Karten Koch (76.) / Tenho (26.), Keskinen (29.), Peltola (42.)

90.+3. Schluss in Frankfurt!

90.+1. Die dreiminütige Nachspielzeit läuft.

90. Toooor! EINTRACHT FRANKFURT - HJK Helsinki 6:0. Einen packt Frankfurt noch aus. Jakic schickt aus dem Halbfeld Chandler, der sich rechts im Strafraum im Rücken der Abwehr löst und dann querlegt. Am zweiten Pfosten hat dann Dina Ebimbe wenig Problem und staubt ab.

87. Das Spiel plätschert nun ein wenig durch die Schlussphase. Das tut der Stimmung auf den Rängen natürlich überhaupt keinen Abbruch.

85. Tenho plagen nun gleich Krämpfe in beiden Beinen. Da muss das medizinische Fachpersonal ran.

83. Im anderen Spiel der Gruppe führt Aberdeen nun 2:1 gegen PAOK. Die Griechen konnten verkürzen.

81. Kanellopoulos will von halbrechts in den Strafraum flanken, doch ihm verspringt die Hereingabe und landet direkt in den Armen von Grahl.

79. Als letzten Wechsel bringt Dino Toppmöller Timothy Chandler für Ansgar Knauff.

78. Der neue Mann Kouassivi-Benissan kommt aus dem rechten Strafraumeck gleich zum Abschluss. Der Schuss hätte gepasst, aber Grahl ist wie schon in Hoffenheim ein sicherer Rückhalt und kratzt die Kugel aus dem Eck.

77. Und Kevin Kouassivi-Benissan übernimmt für Topi Keskinen.

77. Noch ein Doppelwechsel bei den Gästen, Atomu Tanaka ersetzt Lucas Lingman.

76. Robin Koch stoppt Keskinen auf dem Weg in Richtung Strafraum und sieht Gelb.

75. Ein wenig hat die SGE nun doch den Fuß vom Gaspedal genommen. HJK kommt nun öfter zu eigenen Angriffen.

73. Lingman passt die Strafraumgrenze entlang auf Radulovic, der aus der Drehung den Abschluss sucht. Grahl taucht ab und packt zu.

71. Dino Toppmöller hat drei seiner fünf Torschützen schon aus dem Spiel genommen, auch der überragende Chaibi ist nicht mehr im Spiel. Am Sonntag steht schließlich in der BL das Spiel gegen den BVB auf dem Programm.

69. Frankfurt hat die Torschusstatistik auf mittlerweile 21:7 ausgebaut.

67. Ebimbe überläuft locker leicht auf der rechten Seite zwei Gegenspieler und flankt scharf durch den Strafraum. Am zweiten Pfosten lauert Knauff auf den Abstauber, wird dabei aber entscheidend am Abschluss gehindert.

65. Kristijan Jakic kommt bei der Eintracht für Joris Skhiri.

63. Keskinen kommt im Strafraum nach Doppelpass mit Tenho zum Abschluss. Der Schuss soll von halblinks ins kurze Ecke, aber Grahl klärt mit dem Fuß zur Ecke.

61. Frankfurt hat weiter Lust. Nach sechs Toren aus den ersten sieben BL-Spielen erzielt die SGE nun innerhalb einer Woche gleich acht Treffer.

59. Bislang kassierte Helsinki in vier Gastspielen in Deutschland 22 Gegentreffer - im Schnitt also 5,5. Diese Statistik könnte also auch heute eingestellt werden.

56. Und Makoto Hasebe ersetzt Tuta.

56. Paxten Aaronson übernimmt für Fares Chaïbi.

56. Dino Toppmöäller tauscht nach dem Treffer direkt dreifach und bringt Jessic Ngankam für Omar Marmoush.

55. Toooor! EINTRACHT FRANKFURT - HJK Helsinki 5:0. Marmoush findet die Schnittstelle und passt in den Lauf von Ebimbe, der rechts im Strafraum direkt querlegt. Joris Skhiri startet durch und schiebt aus acht Metern durch die Mitte ein.

52. Im anderen Spiel der Gruppe ist Aberdeen 1:0 in Führung gegangen. Damit könnte Frankfurt heute Platz 1 der Tabelle übernehmen.

50. Latte! Chaibi überlauft von links kommend drei Gegenspieler und passt mit Übersicht in den Rückraum, von wo aus Knauff dann die Kugel aus elf Metern ans Gebälk jagt.

48. Mit den drei Wechseln steht bei HJK nun wieder die Elf auf dem Platz, die am Wochenende trotz der Niederlage die finnische Meisterschaft verteidigen konnte.

46. Und Georgios Kanellopoulos kommt für Perparim Hetemaj.

46. Santeri Hostikka ersetzt Joona Toivio.

46. Dreifachwechsel bei den Gästen. Nicholas Hämäläinen übernimmt für Jukka Raitala.

Halbzeitpause: Frankfurt sorgt im ersten Durchgang für klare Verhältnisse, hat dank des 4:0 die Partie schon klar zu seinen Gunsten entschieden. Vier verschiedene Torschützen stehen oben auf Anzeigetafel, an drei dieser vier Treffer hat aber Chaibi mit starken Hereingaben maßgeblichen Anteil. Die SGE dominiert die einseitige Partie bislang nach Belieben.

45.+4. Pause in Frankfurt.

45.+3. Toooor! EINTRACHT FRANKFURT - HJK Helsinki 4:0. Skhiri blockt am zweiten Pfosten geschickt den Raum frei. So kann Tuta bei der langen Ecke von Chaibi nicht am Kopfball gehindert werden.

45.+2. Zwei Schüsse von Tuta aus der Distanz werden geblockt. Dann gibt es noch einmal eine Ecke für die Hausherren.

45. Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

42. Matti Peltola hebt im Duell mit Koch im Strafraum ab. Für Viktor Kopiievskyi ist dies eine Schwalbe, der Ukrainer zeigt Gelb.

39. Chaibi ist an fast jedem Frankfurter Angriff beteiligt. Nun versucht er es aus 25 Metern, der Schuss geht knapp links am Kasten vorbei ins Aus.

37. Ebimbe steigt bei der Ecke von Chaibi völlig ungehindert durch, Öst kann mit einem guten Reflex den platzierten Kopfball stoppen. Marmoush kommt im Nachstochern nicht an die Kugel.

35. Tuta passt diagonal auf Knauff, der von der Strafraumgrenze mit seinem Schuss aber nicht durchkommt.

32. Damit dürfte nach einer halben Stunde die Entscheidung in diesem Spiel gefallen sein. Die Eintracht hat heute sichtbar Lust auf mehr.

30. Toooor! EINTRACHT FRANKFURT - HJK Helsinki 3:0. Omar Marmoush lässt nach einen geblockten Schussversuch nicht nach. Im zweiten Anlauf wählt er den kunstvollen Außenristschuss, der aus 14 Metern gefühlvoll im Bogen links am Keeper vorbei einschlägt.

29. Topi Keskinen stoppt Tuta in der eigenen Hälfte und holt sich Gelb ab.

28. Toooor! EINTRACHT FRANKFURT - HJK Helsinki 2:0. Robin Koch läuft der flach ausgeführten Ecke von Chaibi entgegen und verlängert sie auf Höhe der ersten Pfostens ins lange linke Eck.

26. Miro Tenho blockt Marmoush in Strafraumnähe zu Boden und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

23. Chaibi geht die rechte Strafraumkante entlang und passt mit Übersicht in den Rückraum, wo Dina Ebimbe die Direktablage sucht. Der Schuss aus 14 Metern kommt sehr mittig, Öst packt sicher zu.

21. Die SGE hat etwas das Tempo aus der Partie genommen, um den Gegner etwas aus der eigenen Hälfte zu locken.

19. Chaibi bringt die nächste Ecke an den ersten Pfosten, wo Keskinen die Verlängerung unterbinden kann.

17. Koch will aus dem eigenen Strafraum Marmoush schicken, der durchstartet. Tenho stellt sich im Mittelkreis dem Frankfurter Stürmer aber humorlos in den Weg und blockt ihn zu Boden.

14. Die Eintracht nutzt gleich die erste Drangphase, um in Führung zu gehen. Das dürfte sicher für zusätzliche Sicherheit sorgen.

12. Toooor! EINTRACHT FRANKFURT - HJK Helsinki 1:0. Die Keeper der Finnen ist früh unten. Dina Ebimbe verwandelt halblinks durch die Mitte.

11. Schiedsrichter Viktor Kopiievskyi.schaut sich die Szene selbst noch einmal an und zeigt dann auf den Punkt. Elfmeter für Frankfurt!

10. Der VAR meldet sich zu Wort. Raitala hat im Luftduell mit Marmoush möglicherweise den Arm am Ball gfehabt.

9. Freistoß für die SGE auf der rechten Seite, Marmoush verlängert die Hereingabe von Chaibi. Am zweiten Pfosten kommt Shkiri zwar an den Ball, aber der Abschluss ist nicht kontrolliert und wird zur Ecke abgefälscht.

7. Götze nimmt über die linke Seite Nkounkou mit, der scharf durch den Fünfmeterraum rutscht. Am zweiten Pfosten rutscht Chaibi an der Hereingabe haarscharf vorbei.

5. Langer Ball der Gäste, Koch bekommt den Ball im Strafraum nicht unter Kontrolle. Peltola sprint dazwischen und sucht den schnellen Abschluss aus elf Metern. Grahl lässt den Ball leicht durchrutschen, hat die Kugel erst im Nachfassen sicher.

3. Die Frankfurter Fans sind in allerbester Europapokalstimmung. Da hat der Gästeblock mit 300 mitgereisten Anhängern aus Helsinki eher schlechtere Chancen, sich Gehör zu verschaffen.

1. Das Spiel läuft. Schiedsrichter ist Viktor Kopiievskyi.

vor Beginn Es ist das erste Aufeinandertreffen von Frankfurt und Helsinki in einem europäischen Wettbewerb. HJK verlor im Europapokal alle vier bisherigen Gastspiele in Deutschland und kassierte dabei im Schnitt mehr als fünf Gegentore pro Spiel, während die Eintracht erstmals auf eine Mannschaft aus Finnland trifft.

vor Beginn In Finnland wird die Meisterschaft im Kalenderjahr ermittelt und so hatte HJK schon am Wochenende Grund zum Jubeln. Trotz der zweiten Liga-Pleite in Folge konnte Helsinki nach dem Duell gegen den Tabellenzweiten Kuopion PS den Meistertitel dank des besseren Torverhältnisses verteidigen und darf so auch im kommenden Jahr wieder in der Qualifikation zur Königsklasse ran.

vor Beginn Helsinki verlor zum Auftakt daheim gegen PAOK, holte dann aber in Aberdeen einen ersten Punkt und bleibt damit zumindest im Kampf um den 2. Platz der Gruppenphase. Die Finnen führten in beiden bisherigen Spielen 1:0 - für einen Sieg reichte es dennoch nicht.

vor Beginn Der Frankfurter Kapitän wird heute von Jens Grahl vertreten. Der Keeper feiert im Alter von 35 Jahren eine sehr späte Premiere auf internationalem Terrain. Immerhin sammelte er am Wochenende schon Praxis, Trapp verletzte sich auf Aufwärmen in Sinsheim und musste kurzfristig passen.

vor Beginn Nach dem Auftaktsieg gegen Aberdeen kassierte die Eintracht in Thessaloniki eine bittere Last-Minute-Pleite. Nicht nur die Punkte blieben in Griechenland, auch Kevin Trapp muss heute zuschauen. Der Keeper kassierte nach Abpfiff nach einer vermeintlichen Rudelbildung eine umstrittene Rote Karte.

vor Beginn Bei den Gästen gibt es im Vergleich zum finnischen Saisonabschluss drei personelle Wechsel. Toivio, Raitala und Hetemaj übernehmen für Hämäläinen, Kanellopoulos und Hostikka.

vor Beginn Helsinki ist mit dieser Startelf angereist: Öst - Tenho, Halme, Peltola - Toivio, Raitala - Soiri, Lingman, Hetemaj - Radulovic, Keskinen.

vor Beginn Dino Toppmöller rotiert auf vier Positionen: Smolcic, Nkounkou, Dina Ebimbe und Götze rücken für Pacho, Max, Buta sowie Larsson neu ins Team.

vor Beginn Frankfurt beginnt wie folgt: Grahl - Tuta, Koch, Smolcic, Nkounkou - Skhiri - Dina Ebimbe, Götze, Chaibi, Knauff - Marmoush.

vor Beginn Nach zwei Siegen in Folge in der Bundesliga will Frankfurt die Serie heute auch in der Conference League fortsetzen. In der Gruppe G stehen die Hessen nach einem Sieg und einer Niederlage auf Platz zwei der Tabelle.

vor Beginn Die Begegnung wird um 21 Uhr angepfiffen und im Frankfurter Deutsche Bank Park ausgetragen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Conference-League-Gruppenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und HJK Helsinki.