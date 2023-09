Lionel Messi: Mit Xavi, Iniesta, Mbappé und Neymar! Das ist die Top-11 des Superstars

Lionel Messi kickte die meiste Zeit seiner Karriere für Barcelona - mit zahlreichen Stars. Hier kommt die Top-11 seiner besten Mitspieler.

Ebenfalls zu erwähnen ist Javier Mascherano, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld kickte und sowohl in Barcelona als auch in Argentiniens Nationalmannschaft gemeinsam mit Messi glänzte.

In die gleiche Kerbe schlägt Gerard Piqué. Der Innenverteidiger kickte mit Messi nicht nur gemeinsam in der Jugend der Katalanen, sondern durchlebte mit dem Argentinier auch die erfolgreichste Zeit des Vereins. Beide gewannen dreimal die Champions League zusammen und wurden achtmal Meister. Ganz nebenbei war Piqué einer der besten Innenverteidiger der Welt.

Die Barça-Mannschaft aus der Zeit um 2010 herum galt mit ihrem Tiki-Taka womöglich als eine der besten und erfolgreichsten aller Zeiten - und Xavi Hernández hatte als Gehirn des Teams maßgeblichen Anteil daran und darf in dieser Auswahl nicht fehlen. Später war er dann sogar Messis Trainer in Barcelona.

ANDRES INIESTA (FC Barcelona)

Neben Xavi und Busquets war Andres Iniesta der dritte Superstar in Barcelonas genialem Mittelfeld. Der Spanier beherrschte das Tiki-Taka in Perfektion und spielte im Vergleich zu Xavi und Busquets den etwas offensiveren Part in Barcelonas Erfolgsmannschaft. Auch er darf in Messis Top-11 nicht fehlen.

Während der Stern Messis gerade aufging, sank der Stern von Ronaldinho bereits - er verließ Barcelona im Sommer 2008. Dennoch standen beide in einigen Spielen gemeinsam auf dem Platz und der Brasilianer verdient als einer der Besten seiner Zeit eine Erwähnung.