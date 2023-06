FC Bayern München nicht vertreten! Europas Top-11 der Saison

Die Saison ist nun auch in den letzten Spitzenligen beendet. Es war eine Spielzeit voller spektakulärer Leistungen. Doch welche Stars schaffen es in unser Team der Saison?

Viele Stars und auch Namen, die man so nicht auf dem Schirm hatte, haben der Saison ihren Stempel aufgedrückt. Aber wer waren die Besten? Und wie kann man sie in ein perfektes Team gießen? Hier ist die Mannschaft der Saison von SPOX und GOAL in Europas Klubfußball. Spoiler: Der FC Bayern ist anders als noch in der Bundesliga-11 der Saison nicht vertreten.

© getty Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) - Tor Ter Stegen war in dieser Saison der Mann hinter der besten Abwehr Europas. Die Fangquote des deutschen Torhüters war die beste der letzten drei Jahre, und stellte den Rekord für die meisten Zu-Nulle-Spiele in einer LaLiga-Saison (26) ein. Es gab auch einige herausragende Einzelleistungen. Ter Stegen war maßgeblich am knappen Sieg Barcas gegen Atletico Madrid beteiligt, und auch seine drei Paraden gegen Athletic Club trugen entscheidend dazu bei, dass die Blaugrana im Frühjahr ihren ersten Meistertitel seit vier Jahren feiern konnte.

© getty Kieran Trippier (Newcastle United) - Rechtsverteidiger Auf der Position des Rechtsverteidigers gab es in diesem Jahr in Europa zugegebenermaßen nicht ganz so viele herausragende Vertreter. Trippiers Leistungen soll das allerdings nicht schmälern. Der Außenverteidiger von Newcastle ist einer der Gründe, warum die Mannschaft von Eddie Howe im nächsten Jahr in der Champions League spielen wird. Der englische Nationalspieler war die ganze Saison über ein kreativer Kopf, der sieben Tore vorbereitete und auch bei Standardsituationen eine ständige Gefahr darstellte. Trippiers Einfluss auf die Defensive ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Der Rechtsverteidiger nutzte seine Erfahrung bei Atletico Madrid, um Newcastles Abwehr die dringend benötigte Robustheit zu verleihen.

© getty Ronald Araújo (FC Barcelona) - Innenverteidiger Irgendwann musste es ja mal klappen mit dem großen Durchbruch. Araújo ist größer, schneller und athletischer so ziemlich jeder andere Abwehrspieler Europas. Aber er ist auch ein äußerst intelligenter Verteidiger, der in der Lage ist, Räume zu beherrschen und als Ballgewinner zu agieren. Und in diesem Jahr hat er jenes Weltklasse-Potenzial ausgeschöpft, das schon immer vorhanden war. Barcelona wäre ohne ihn nicht mehr dieselbe Mannschaft. Und das Beängstigende ist, dass er erst 24 Jahre alt ist und noch viele Jahre an der Spitze verbringen könnte.

© getty Kim Min-jae (Napoli) - Innenverteidiger Kim ist zweifellos eines der Schnäppchen des Jahres. Er ist nach einer famosen Saison in Neapel deutlich mehr wert als die 18 Millionen, welche die Partenopei vor einem Jahr für ihn an Fenerbahce überwiesen. In Neapel lieferte er regelmäßig groß ab und hatte maßgeblichen Anteil am ersten Gewinn des Scudetto seit 1990. Seine Leistungen wecken Begehrlichkeiten, Manchester United will Kim angeblich in die Premier League holen.

© getty Nathan Aké (Manchester City) - Linksverteidiger Ist Aké ein Nutznießer von Pep Guardiolas neuem System, oder einer der Gründe, aus denen es so gut funktioniert? Die Antwort ist wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Citys modifiziertes 3-2-5-Formation im Ballbesitz ermöglichte es Ake, sich auf das zu konzentrieren, was er am besten kann: den Ball herumzuschieben. Er ist ein hervorragender Ballverteiler und fühlt sich mehr als wohl dabei, in Citys schnellem Angriffsspiel Entscheidungen zu treffen. Als er die linke Seite der Dreierkette besetzte, war Aké noch besser. Auch defensiv war er nicht schlecht und kassierte dafür großes Lob von seinem Trainer.

© getty Rodri (Manchester City) - zentrales Mittelfeld Rodri ist keine überraschende Wahl für unser Top-Team. Es ist kein Zufall, dass alle erfolgreichen Guardiola-Mannschaften einen defensiven Mittelfeldspieler von Weltklasse haben, und Rodri ist der nächster von ihnen. Und er könnte der beste sein, der nicht Sergio Busquets heißt. Er verfügt über alle defensiven Fähigkeiten: Raumbeherrschung, Spielübersicht und taktische Fouls. Aber er ist auch ein unterschätzter Kreativspieler, der bei Bedarf im letzten Drittel einen scharfen Pass spielen kann. Kevin De Bruyne und Erling Haaland mögen die Schlagzeilen beherrschen, aber Rodri hat für City auch eine enorm wichtige Rolle gespielt.

© getty Jude Bellingham (BVB) - zentrales Mittelfeld Spieler des Jahres in der Bundesliga noch vor dem 20. Geburtstag? Nicht schlecht! Bellingham war schon immer ein sehr guter Spieler, aber dieses Jahr war er überragend. Der englische WM-Star hat sich zu einem Weltklasse-Mittelfeldspieler entwickelt, der Tore schießt, vorlegt und auch seinen Teil der Defensivarbeit leistet. Die Vergleiche mit Steven Gerrard sind nicht von der Hand zu weisen. Real Madrid bekommt wohl ein herausragendes Talent.

© getty Kevin De Bruyne (Manchester City) - zentrales Mittelfeld Die vielleicht am meisten unterschätzte Eigenschaft von De Bruyne ist seine Fähigkeit, sich unter Guardiola immer noch weiterzuentwickeln. Der katalanische Trainer stellt seine Spieler nicht unbedingt auf bestimmten Positionen auf, sondern setzt auf Zonen und Bewegungen. Im Laufe der Jahre wurden De Bruyne dabei immer wieder leicht unterschiedliche Rollen zugewiesen. Er hat als Nummer 8, als Nummer 10, als Flügelspieler und zuletzt sogar als zweiter Stürmer gespielt. Und auf jeder Position, in jeder Variante, gehörte er zu den besten Spielern in Europa. Mit Erling Haaland bildete er famoses Duo und man darf gespannt sein, welche Rolle Pep Guardiola in der kommenden Saison für ihn vorsieht.

© getty Vinícius Júnior (Real Madrid) - Rechtsaußen Vinícius ist kein Rechtsaußen. Er ist in der Tat der beste Linksaußen der Welt, abgesehen von Kylian Mbappe. Aber um des Argumentes und der Anerkennung willen kann er auch auf der rechten Seite spielen, wenn es nötig ist. Der Brasilianer hat sich im Laufe seiner ersten drei Jahre in Madrid stetig verbessert und hat nach der bereits starken Saison 2021/22 nochmal einen Sprung gemacht. Er wird das Jahr mit mehr als 40 Torbeteiligungen in allen Wettbewerben für Klub und Nationalmannschaft beenden, das ist eine beeindruckende Zahl. Vinícius ist gleichzeitig Spielmacher und Dribbler, das macht ihn so unberechenbar. Dazu liefert er den Fans regelmäßig eine große Show.

© getty Erling Haaland (Manchester City) - Stürmer Haaland war die Tormaschine schlechthin in Europas Fußball. Er stellte einen Rekord für die meisten Treffer in einer Saison in der Premier League auf. Er ist erst der zweite Spieler, der fünf Tore in einem K.o.-Spiel der Champions League erzielt hat. Kein Spieler hat so schnell 30 Tore in der Königsklasse erzielt wie er. Und diese Liste ließe sich noch ewig fortsetzen. ManCity hat mit seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer alles richtig gemacht.