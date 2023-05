Offizielle MLS-Gehälter 2023: Gleich zwei Ex-Bayern-Spieler und zahlreiche Flops in den Top-10

Die offiziellen Gehälter der MLS wurden veröffentlicht - darunter befinden sich auch die Ex-Bayern Xherdan Shaqiri und Douglas Costa.

Zahlreiche "Oldies" kommen in die USA, um ihre Karriere ausklingen zu lassen - und verdienen dabei immer noch einiges. Mit dabei sind auch zwei ehemalige Bayern-Spieler und zwei Italiener in Kanada.

"Die Verteidiger haben Angst vor ihm", sagte Teamkollege Lewis O'Brien kürzlich der Washington Post . "Er hat enorme Fähigkeiten in der Luft und am Boden. Ich meine, sie werden sich auf ihn stürzen. Sie werden versuchen, aggressiv mit ihm umzugehen, und das öffnet überall Räume für uns Mitspieler."

Benteke beweist in diesem Jahr bei D.C. United, dass seine Kritiker Unrecht haben. In elf Einsätzen hat er fünf Tore erzielt und ist damit eine der positiven Überraschungen.

6. Hector Herrera - 4,8 Millionen Euro

Houston Dynamo holte Herrera, um das Mittelfeld zu verstärken und den mexikanischen Fanmarkt weiter zu erschließen.

In seinen ersten beiden Spielzeiten als solider Spieler erwiesen. Sein Passspiel und seine Vorwärtsbewegung aus dem Mittelfeld sind so gut wie bei keinem anderen Spieler in der MLS. Die Dynamos wollen jetzt in die Play-Offs.