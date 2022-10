Ballon d'Or, Punktzahlen und Ergebnis: Karim Benzema mit riesigem Vorsprung auf Sadio Mané

Vier Tage nach der Verleihung des Ballon d'Or sind die Einzelergebnisse der stimmberechtigten Journalisten und die Punktzahlen der jeweiligen Spieler veröffentlicht worden. Karim Benzema von Real Madrid hatte die Trophäe am Samstag in Empfang nehmen dürfen.

France Football veröffentlichte die Abstimmungsergebnisse am Freitag. So zeigte sich erst jetzt der riesige Vorsprung, den Benzema am Ende auf den zweitplatzierten Sadio Mané vom FC Bayern München und Kevin De Bruyne von Manchester City verbuchen konnte: Der Franzose kam am Ende auf 549 Punkte, Mané (193) landete vergleichsweise knapp vor De Bruyne (175) und Robert Lewandowski (170).

Insgesamt 93 Journalisten gaben ihre Stimmen ab und wählten dabei aus 30 Nominierten ihre Top-5. Dabei wurde Benzema stolze 89-mal auf den ersten Platz gesetzt. Lediglich im Senegal (Mané), in Ägypten, in den Niederlanden (Mo Salah) und in Slowenien (De Bruyne) stand er nicht ganz oben.

Von den 30 Nominierten bekamen am Ende 19 mindestens einen Punkt, landeten also mindestens einmal unter den Top-5. Leer gingen dabei Joshua Kimmich (FC Bayern) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) aus - und auch Cristiano Ronaldo, der aufgrund seiner Nominierungen in der Vergangenheit aber insgesamt auf dem 20. Rang geführt wurde. BVB-Stürmer Sébastien Haller bekam zwei Punkte.

Aus Deutschland stimmte Karlheiz Wild vom kicker ab. Seine Reihenfolge: Benzema - De Bruyne - Luka Modric - Robert Lewandowski - Mané.

Ballon d'Or: Die Ergebnisse und Punktzahlen im Überblick