25 Jahre Bosman-Urteil: Die Revolution hat ihr Kind längst gefressen

Das Bosman-Urteil des Europäischen Gerichtshofes am 15. Dezember 1995 erschütterte den Profifußball in seinen Grundfesten.

Jean-Marc Bosman ist das Prozedere längst gewohnt. Wie immer an den runden Jahrestagen kommt ein wenig Trubel auf - bevor es rasch wieder still wird um den Mann, der vor einem Vierteljahrhundert den Profifußball revolutionierte. Dann kehrt der mittlerweile 56-Jährige in seine Realität zurück, die nichts mit dem Leben eines Helden zu tun. Einsam, verbittert und am Rande der Armut fristet Bosman im Lütticher Vorort Awans sein Dasein.

"Ich hätte lieber eine Karriere wie Pele oder Franz Beckenbauer gemacht", sagt Bosman, der von Sozialhilfe und einer monatlichen Zuwendung der Profi-Gewerkschaft lebt: "Doch ich habe einen sozialen Kampf geführt. Und obwohl mein Name genauso bekannt ist wie der Name der großen Stars, kennt niemand den Mann zu diesem Namen."

Tatsächlich erinnert sich kaum jemand an die 25 Spiele, die Bosman im Trikot des RFC Lüttich absolviert hat. Oder an den einzigen Treffer, den der Belgier für seinen Klub in der Liga erzielte. Bekanntheit erlangte Bosman dank seines historischen Erfolgs im Gerichtsaal. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) an jenem 15. Dezember 1995 wirbelte Bosmans Leben durcheinander - und erschütterte den Profifußball in seinen Grundfesten.

Bosman-Urteil als Wendepunkt für den Fußball

In der Geschichte des modernen Fußballs markiert der Tag einen Wendepunkt. Die EuGH-Entscheidung besiegelte das Ende von Ablösesummen nach Ablauf von Verträgen und der bis dahin gängigen Ausländerbeschränkungen. Die Luxemburger Richter stellten quasi über Nacht die Machtverhältnisse zugunsten der Spieler auf den Kopf.

"Die Bundesliga war auf das Urteil nicht vorbereitet. Von 18 Managern haben 16 oder 17 die Lage falsch eingeschätzt. Erst nach zwei Jahren waren alle darauf eingestellt", erinnert sich Bundesliga-Urgestein Heribert Bruchhagen: "Aber es war natürlich gerechtfertigt, dass die Spieler freien Zugang zum Arbeitsplatz erhielten. Der gesunde Menschenverstand lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass es keine Alternative dazu gab."

Die folgenschwere Entscheidung zur Klage traf Bosman 1990, nachdem der RFC Lüttich sein Gehalt gekürzt und ihm anschließend die Freigabe für einen Wechsel verwehrt hatte. Ein Transfer in die zweite französische Liga scheiterte an der überzogenen Ablöseforderung des Vereins. Bosman reagierte, klagte sich mit Erfolg über fünf Jahre durch alle Instanzen.

25 Jahre Bosman-Urteil: Die besten ablösefreien Transfers aller Zeiten © getty 1/16 Das vor 25 Jahren gesprochene Bosman-Urteil ermöglichte ablösefreie Transfers von Spielern. Welche Klubs machten die besten Deals? Eine Auswahl. © getty 2/16 Robert Lewandowski (Sturm, 2014 von Borussia Dortmund zu FC Bayern München): Mit den Bayern gewann er sechs Meistertitel in Folge und 2020 erstmals die Champions League. Viermal wurde er im FCB-Trikot Torschützenkönig. © getty 3/16 Andrea Pirlo (Mittelfeld, 2011 von AC Mian zu Juventus): Pirlo gewann in vier Saisons mit Juventus vier italienische Meisterschaften. Durch seine zahlreichen Traumpässe verdiente er sich schnell den Namen Maestro bei der Alten Dame. © getty 4/16 James Milner (Mittelfeld, 2016 von Manchester City zu Liverpool): Gewann mit Liverpool 2018/19 die Champions League und im Jahr darauf die Premier League. © getty 5/16 Zlatan Ibrahimovic (Sturm, 2016 von PSG zu Manchester United und 2020 von LA Galaxy zum AC Milan): Bei United und Milan schlug Ibra jeweils direkt ein. In der laufenden Serie-A-Saison gelangen ihm in sechs Spielen zehn Tore. © getty 6/16 Raul (Sturm, 2010 von Real Madrid zu Schalke): Der dreifache Champions-League-Sieger wechselte nach 16 Jahren in Madrid zu Schalke 04. In 98 Einsätzen erzielte er 40 Tore. Noch heute genießt Raul bei Königsblau eine hohe Anerkennung. © getty 7/16 Paul Pogba (Mittelfeld, 2012 von Manchester United zu Juventus): Nach vier Meisterschaften mit Juve gewann er 2013 den Golden-Boy-Award. Pogba kehrte 2016 für über 100 Millionen Euro zu den Red Devils zurück. © getty 8/16 Sol Campbell (Abwehr, 2001 von Tottenham zu Arsenal): Der ehemalige englische Nationalspieler holte mit den Gunners zwei Titel. Er war wichtiger Bestandteil der "Invincibles" in der Saison 2003/04, als Arsenal ohne Niederlage Meister wurde. © getty 9/16 Steve McManaman (Mittelfeld, 1999 von Liverpool zu Real Madrid): Der Schotte feierte gleich in der ersten Saison bei den Königlichen den Gewinn der CL und krönte sich zum ersten englischen Spieler, der außerhalb von England den Henkelpott holte. © getty 10/16 Michael Ballack (Mittelfeld, 2006 von FC Bayern München zu Chelsea): Nach zähen Verhandlungen mit dem FCB ging der "Capitano" schließlich auf die Insel. Mit den Blues holte er zwei Ligatitel und je einmal den FA- und League-Cup. © getty 11/16 Joel Matip (Abwehr, 2016 von Schalke zu Liverpool): Joel Matip formte beim Champions-League-Sieg 2019 mit Virgil van Dijk eine gefürchtete Innenverteidigung. © getty 12/16 Miroslav Klose (Sturm, 2011 von FC Bayern München zu Lazio Rom). Der Weltmeister von 2014 erzielte in 170 Spielen für Lazio 63 Tore. Zudem gewann er mit den Römern den italienischen Pokal in der Saison 2012/13. © getty 13/16 Jay-Jay Okocha (Sturm, 2002 von PSG zu Bolton). Okocha wurde zu Nigerias teuerstem Spieler, als er für 10 Millionen Pfund von Frankfurt zu PSG wechselte. Deswegen galt der ablösefreie Wechsel von PSG zu Bolton als besonderes Schnäppchen. © getty 14/16 Gary McAllister (Mittelfeld, 2000 von Coventry City zu Liverpool): McAllister spielte eine wichtige Rolle in der Triple-Saison 2000/01. Der damals 35-Jährige verwandelte den entscheidenden Elfmeter im UEFA-Cup-Halbfinale gegen den FC Barcelona. © getty 15/16 Henrik Larsson (Sturm, 2004 von Celtic zu Barcelona): Larsson wird den katalanischen Fans aufgrund seiner zwei Assists im Champions-League-Finale 2006 gegen Arsenal für immer in Erinnerung bleiben. Inzwischen arbeitet der Schwede als Trainer. © getty 16/16 Esteban Cambiasso (Mittelfeld, 2004 von Real Madrid zu Inter Mailand): Der Transfer erwies sich als voller Erfolg. Der Argentinier gewann im Jahr 2010 das Triple mit Inter. In den 315 Spielen für Inter traf der defensive Mittelfeldspieler 41 Mal.

Rummenigge: "Die schlimmste Katastrophe"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete das Urteil einst, als "die schlimmste Katastrophe, die der Klubfußball je erlebt hat". Seit jenem Tag stopfen sich neben absoluten Superstars inzwischen auch noch selbst mittelmäßige Spieler und ihre Berater Millionen und Abermillionen in die eigenen Taschen. Früher schoben sich die Klubs bei Transfers das Geld untereinander zu, heute geht das Geld vornehmlich vom Verein zum Spieler.

Nur Bosman, Auslöser der Veränderung, schaute in die Röhre. Sein Leben geriet aus der Bahn - Schadenersatzzahlungen verprasste er, dazu kamen Scheidungen, Alkoholprobleme und Depressionen. "Alle profitieren von mir. Von meinem Kampf. Nur ich, ich habe nichts davon", sagt der Spieler, dessen Karriere nach 1995 faktisch beendet war: "Als hätte ich jemandem die richtigen Lottozahlen verraten, aber dann werde ich nicht am Gewinn beteiligt."

Diese Erkenntnis hat Bosman gebrochen. Und deshalb bleibt ihm nur ein bitteres Fazit: "Ich würde nicht mehr vor Gericht ziehen."