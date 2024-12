VfL Wolfsburg verpasst Herbstmeisterschaft - Bayer Leverkusen übernimmt Spitze

Im Topspiel bei Bayer Leverkusen unterlag der siebenmalige Meister 0:1 (0:0). Die Werkself feierte dank des Treffers von Cornelia Kramer (47.) den vierten Sieg in Folge und grüßt mindestens über Nacht von der Tabellenspitze.

Im weiteren Verlauf des Spieltags könnten Bayern München (Samstag, 14 Uhr in Essen) und Eintracht Frankfurt (Montag, 18 Uhr gegen Leipzig) aber sowohl an Leverkusen als auch an Wolfsburg vorbeiziehen. Nach wettbewerbsübergreifend sieben Siegen in Serie könnte der VfL nun bis auf Platz vier abrutschen.