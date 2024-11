Patzer gegen punktlosen Underdog! Frauen des FC Bayern München straucheln in der Champions League

Mahmutovic ersetzt erkrankte Grohs

Beim 3:0 im Hinspiel vor einer Woche hatte Grohs noch im Tor gestanden, nach ihrer Tumor-Diagnose wurde sie in der norwegischen Hauptstadt am Donnerstagabend wie schon am Wochenende gegen Carl Zeiss Jena (5:0) von Ena Mahmutovic ersetzt. Und die DFB-Rückkehrerin musste sich bei ihrem Königsklassen-Debüt gleich mehrmals auszeichnen und hielt die Bayern in der 55. Minute mit einer Glanztat im Spiel, als der Ball von ihren Fingerspitzen erst an den linken und anschließend an den rechten Pfosten klatschte. Beim Ausgleich war sie chancenlos.

Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) steht für die Bayern-Frauen das DFB-Pokal-Achtelfinale beim SC Freiburg an, anschließend geht es in die Länderspielpause.